Yardım konserinde Belediye Başkanı salonu verdirmedi sanatçılar pikap üzerinde soğuk havada açık hava konseri verdiler.

Yardım konserinde Belediye Başkanı salonu verdirmedi sanatçılar pikap üzerinde soğuk havada açık hava konseri verdiler.

Oltu’da SMA Tip 1 hastası Muhammet Eymen Kaya’nın tedavisine destek için Oltulu Yerel ses sanatçılarına salon verilmeyince açık alanda sahne aldılar.

Sergen Ay’ın sunuculuğunu yaptığı Oltulu Düğün sanatçıları Mustafa Özden, Erdi Özden, Kadir Akyüzü, Muhlis Özden, Cevat Özden’in sahne aldığı konserde Muhammet Eymen Kaya’ya destek için 50 bin lira nakit, 50 bin lirada yardım hesabına para yatırıldı. Konser programı ile toplamda 100 bin lira bağışta bulunuldu.

Muhammet Eymen için tek yürek olan Oltulular soğuk havaya aldırış etmeden konsere yoğun ilgi gösterdi. Yaklaşık 3 bin kişinin katıldığı konserde yöresel sanatçıların hareketli türküleri ile doyasıya eğlenen Oltulular programa destek vermeyen Oltu Belediye başkanına tepki gösterdiler.

Ses sanatçısı Mustafa Özden, “Erzurum’un yöresel sanatçılarındanım. Bugün Erzurumlu bir çocuğumuz SMA Tip 1 hastası Muhammet Eymen Kaya’nın doğum günü dolayısıyla bir yardım konseri düzenledik, bu yardım gecesinin gününden evvel gerekli mercilere dilekçelerimizi verdik bütün izinlerimizi aldık ama bugün konser saati yaklaştı solunun kapılarını Oltu Belediye Başkanı kapattırdı. Bizde halkımız toplanmış onları üzmeme adına kendi imkanlarımızla kamyonun üzerinde jeneratörle açık havada bu soğukta konser verdik. Yardım yapan herkese teşekkür ederim” dedi.