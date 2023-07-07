Erzurum’un Oltu ilçesinde Sülünkaya Devlet avlağında Milli Parklar tarafından 600 kınalı keklik doğaya salındı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün her yıl düzenlemiş olduğu kanatlı hayvan salım programı kapsamında DKMP Erzurum İl Şube Müdürlüğü sorumluluk alanlarından Erzurum Oltu ilçesinde daha önce tahsisi yapılan 600 adet kınalı keklik, Şube Müdürlüğü personeli, Erzurum Çevre Koruma Timi, Oltu İlçe Tarım Müdürlüğü, Oltu Avcılar Atıcılar Dernek Başkanlığı ve ilgili köy muhtarlarıyla birlikte doğal yaşam alanlarına saldılar.

Salım sonrası kekliklerin doğal yaşama uyum sağlanmasının takibi ve koruma kontrol için DKMP ekiplerince 1 ay boyunca salım yapılan alanda günlük kontroller yapılacak. Bölge halkının da konu hakkında hassasiyet göstereceğini temenni eden DKMP yetkilileri; destek ve alakalarından dolayı ilçe Kaymakamlığına ve katılım sağlayan kurumlara teşekkür etti.

Subatık Mahallesi Muhtarı Mubin Kaygusuz, “Kaymakam Bey’imizin katkıları ile Milli Parklar yetkilileri ile birlikte bugün doğamıza keklik saldık. İnşallah tez zamanda adapte olurlar. Doğada keklik sesleri daha sık duyarız” dedi.

Oltu Avcılık Atıcılık Derneği Başkanı Fehmi Atuğ, “Milli Parklar her yıl düzenli olarak doğaya keklik salımı yapıyor. Bu sefer de Oltu Sülünkaya avlağına 600 keklik bıraktık. Bu güzel etkinliğe katkı sağlayan Oltu Kaymakamı’mıza, Milli Parklar görevlilerine, hepsine ayrı ayrı teşekkür ederim. Avlağımızda uzun zamandır keklik sıkıntısı vardı, şimdilik 600 tane kınalı keklik bıraktık. Bu konuda herkesin duyarlı olması gerekiyor, koruyup kollaması gerekiyor. Lütfen sahip çıkalım” diye konuştu.