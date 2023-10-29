Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100. yılı kutlamaları kapsamında Oltu Kaymakamlığı, Oltu Belediyesi ve Yeni Vizyon 2071 Derneği’nin organize ettiği bayraklı kortej yürüyüşüne binlerce vatandaş katıldı.

Cumhuriyetin 100. yılı kutlamaları çerçevesinde Hükümet Meydanı’nda bulunan Atatürk heykeline çelenk konulmasıyla başlayan programda saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu. Daha sonra ilçe protokolü Oltu Kalesi önünde toplanan Oltulu vatandaşlarla birlikte mehter takımı eşliğinde ilçe stadyumuna kadar yürüdü. Oltu Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile Yeni Vizyon 2071 Derneği’nin organize ettiği müzik programı, çuval yarışması, uçurma şenliği ve yamaç paraşütü gösterisi, Oltu Kaymakamlığı’nın flografi sergisi ve ok atma etkinlikleri yapıldı.

Yeni Vizyon 2071 Derneği Başkanı Emrah Ceylan, “Dernek olarak Oltu Kaymakamlığımız ve Oltu Belediyesi ile birlikte tarihi bir organizasyon gerçekleştirdik. Çocuklarımıza yönelik yarışmalar ve etkinlikler yaptık. Mehteran takımı ile birlikte yürüyüşümüz görülmeye değerdi. Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun” dedi.