30 Ağustos Zafer Bayramı Oltu’da düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

30 Ağustos Zafer Bayramı Oltu’da düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

Oltu Hükümet meydanında çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Çelenk töreninin ardından Oltu Kaymakamı Cevdet Bakkal makamında tebrikleri kabul etti. İlçe stadyumunda devam eden törende protokolün tören birliklerin bayramını kutlamasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Piyade Teğmen Erkut Celil Balcı yaptı. Oltu Anadolu Lisesinden 2 öğrenci şiirler okundu. Tören Askeri birliklerin tören geçişiyle son buldu.

Bir kaymakam 3 ilçe

Oltu’nun Başarılı Kaymakamı Cevdet Bakkal vekaleten baktığı Naman ve Olur ilçelerindeki törenlere de katıldı.

Törene Oltu Kaymakamı Cevdet Bakkal, Oltu Belediye Başkanı Necmettin Taşçı Piyade Binbaşı Serdar Tekin, Oltu Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Küçük Bekir, Oltu İlçe Emniyet Müdürü Uğur Özdoğanoğlu, Oltu Jandarma Komutanı Aydın Sarı, Oltu CHP ilçe Başkanı Yüksel Atabay, Oltu MHP ilçe Başkanı Mehmet Coşkun, İyi Barti İlçe Başkanı Hikmet Dağ, Saadet Partisi Oltu ilçe Başkanı Mahmut Gürsoy ve kurum kuruluş amir ve müdürleri katıldı.