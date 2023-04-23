Erzurum’un Oltu ilçesinde Mehmet Akif Ersoy İlkokulu ve Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu koordinesinde tüm okulların katkılarıyla hazırlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama programı ilçe stadyumunda yapıldı.

23 Nisan etkinlikleri sabah saat 10.45’te Daire amirlerinin katılımı ile İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhami Şahin tarafından Atatürk Anıtına İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü çelengi konuldu. Saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasının ardından genel program için İlçe Stadyumuna geçildi.

Cumhuriyetin kurucusu, başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk ile tüm şehitler ve ebediyete intikal eden öğretmenler depremde vefat eden vatandaşlar adına Müzik Öğretmeni Ebru Koçoğlu yönetiminde sizleri bir dakikalık saygı duruşuna ve ardından İstiklal Marşı tüm okullar tarafından okundu.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Mehmet Akif Ersoy ilkokulu Öğretmeni Pınar Akman yaptı. 25 Mart İlkokulu 3. Sınıf öğrencilerinden Ceylin Berrin Zengin’i “23 Nisan” adlı şiiri okudu. Atatürk İlkokulu öğrencilerini, Yedi Bölge Türkiye Halk Oyunları gösterisini sundular., Karabekir İlkokulu öğrencilerini, Bayraklı gösterilerini sundular.

Oltu Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün katkılarıyla hazırlanan Anadolu Ateşi Halk Oyunları gösterisini s Mehmet Akif Ersoy İlkokulu 2. Sınıf öğrencilerini sundular. Yasin Haşimoğlu İlkokulu öğrencilerini, Erzurum Barı Halk Oyunları gösterisini sundular Karabekir İlkokulu 4. sınıf öğrencilerinden İlimnur Musaoğlu’nu “Dünya Çocuk Bayramı” adlı şiiri okudu Şehitler İlkokulu öğrencilerini, “Bu Bayrak” adlı ront gösterisini sundular. Mehmet Akif Ersoy İlkokulu 3. sınıf öğrencilerini, Halk Oyunları gösterisiyle program sona erdi.

Programa Oltu Kaymakamı Cevdet Bakkal, Garnizon komutanı Serdar Ekin Oltu Belediye Başkanı Necmettin Başsavcı vekili Taşçı Rıdvan Aksaç, Oltu İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhami Şahin kurum amirleri siyasi parti ilçe başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.