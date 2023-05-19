Erzurum’un Oltu ilçesinde 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir dizi etkinlik gerçekleştirildi.

Sabah saat 09:30’da Oltu Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Gençlik Lideri Gülbahar Yeşim Gözeler yönetiminde, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ömer Bektaş tarafından Atatürk Anıtı’na Çelenk konuldu, Büyük önder Atatürk’ün manevi huzurunda bir dakikalık saygı duruşundu bulunuldu, İstiklal Marşımız okundu.

Etkinliklere daha sonra İlçe Stadyumunda devam edildi. Oltu KYK yurt öğrencilerinden Meral Bahadur tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşmasının yapıldı. Oltu Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü öğrencilerinin Güreş ve Jimnastik gösterileri yapıldı. Oltu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinden Bahadır Oğuz tarafından ‘’O Geliyor’’ adlı şiiri okundu . Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ve Halk Eğitim Müdürlüğü öğrencileri tarafından yapılan Tekvando gösterisi yapıldı Cumhuriyet ortaokulu öğrencileri tarafından halk oyunları gösterisinin yapıldı. Oltu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinden Kadir Çiçek tarafından “Şu Sonsuz Koşu” adlı şiirin okundu. Gençlik Merkezi Müdürlüğü ve Halk Eğitim Müdürlüğü halkoyunları ekibi gösterisi yapıldı. Oltu İlçe Spor Müdürlüğü antrenör ve öğrencileri tarafında artistik Jimnastik gösterileri sunuldu. Program Gençlik Merkezi Müdürlüğünce hazırlanan müzik dinletisi ile son buldu.

Törene; Kaymakam Cevdet Bakkal, Garnizon Komutanı Piyade Binbaşı Serdar Ekin, Belediye Başkanı Necmettin Taşçı, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Küçük Bekir, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Erdal Hastürk, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Çıtak, Milli Eğitim Müdürü İlhami Şahin, İlçe Spor Müdürü Ömer Bektaş, Oltu Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Ufuk Atmaca, kurum amirleri, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.