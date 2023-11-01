Cumhuriyet’in kuruluşunun 100. Yıldönümü vesilesiyle yapılan kutlama etkinlikleri hız kesmeden devam ediyor.

Erzurum’un Oltu İlçesi Karabekir İlkokulu öğrencileri 100. Yılın coşkusunu hep birlikte yaşadılar. Öğrenci velilerinin de katıldığı program Saygı Duruşu ve İstiklâl Marşı’nın okunmasıyla başladı. Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın yapılmasının ardından anasınıfı öğrencilerinin “Atatürk Çocukları” adlı gösterileri ve “İleri Marşı” adlı çalışmanın koro hâlinde seslendirilmesi yapıldı. Ayakta alkışlanan ve duygulandıran “Cumhuriyet Özgürlüktür” adlı gösterinin ardından Semanur Duran isimli öğrenci 29 Ekim adlı şiiri okudu, öğrenciler “Sonsuza” adlı şarkıyı koro hâlinde seslendirdi. Program “Cumhuriyet Marşı” adlı marşı seslendirmesi ve “Feda Türkiyem” adlı gösteriyle sonuçlandı.