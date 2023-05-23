Oltuluların yüz yıllardır sabah kahvaltısında fırınlarda yaptırdıkları Oltu Yağlısı geleneği günümüzde de devam ediyor.

Oltu Şüra Hükümeti döneminden bugüne Oltulular sabah kahvaltısında Oltu Yağlısı yiyorlar. Sabah erken saatlerde bakkala giden Oltulular yöreye ait organik tereyağı, hafif göğermiş basma peynir ve köy yumurtası alarak fırının yolunu tutuyorlar. Odun ateşinde pişen Oltu yağlısının lezizliği parmak ısırtıyor.

Oltu Aslanpaşa Camii sokakta hizmet veren Fırıncı Ustası Sinan Gür, “20 yıldır sabahları Oltu yağlısı yapıyorum. Bu gelenek ben çocukken babamda yaptırıp getirirdi. Bizim vazgeçilmez kahvaltılık yiyeceğimiz” dedi.

Oltu yağlısı malzemesi satan Bakkal Lokman Narşap, “Oltumuzu temsil eden üç şeyimiz var. Birisi Oltu Taşı, diğeri Cağ Kebabı ve kahvaltılığımız Oltu yağlısı. Sabah 06:00 da müşterilerim ararlar beni ‘Fırına Oltu yağlısı malzemesi ver biz gelip alacağız’ diye bende kaç tane Oltu yağlısı istiyorsa ona göre malzemeleri fırına teslim ediyorum. Müşteri beklemeden gelip Oltu yağlısını alıp afiyetle yiyorlar. Aslında Oltu yağlısının da patentini yetkililer almaları lazım” diye konuştu.