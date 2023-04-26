Erzurum’un Tortum ilçesinde freni patlayan tır, yan yatarak 50 metre sürüklendi, sürücü kazada ağır yaralandı. Son 10 yılda yaklaşık 50 kişi hayatını kaybettiği için ’ölüm kavşağı’ olarak nitelendirilen Aksu Kapı Kavşağına yaptırılan viyadüğün de kazaları önlemediğini söyleyen bölge sakinleri, alternatif çözüm bulunmasını istedi.

Aksu Kapı Kavşağı’nda saat 13.00 sıralarında, Azerbaycan’dan Mersin’e plastik ham maddesi götüren Azerbaycan uyruklu Adil Mirzayev yönetimindeki AZ 77-DO-485 plakalı tır, Tortum ilçesi Aksu Mahallesi önünde yan yatarak 50 metre sürüklendi. Kazada ağır yaralanan tır şoförü Adil Mirzayev, 112 ambulans ile Erzurum’a götürüldü. Kaza sonrası, tır üzerinde yüklü plastik ham maddesi çevreye saçıldı. Tortum Jandarma Trafik ve Asayiş ekipleri, güvenlik önlemleri alarak trafiğin akışını sağladı.

Tortum’da 10 yılda yaklaşık 50 kişi hayatını kaybettiği için ’ölüm kavşağı’ olarak nitelendirilen Aksu Kapı Kavşağı’na yaptırılan viyadüğün de trafik kazalarını önlemede yeterli olmadığını anlatan yöre halkı, duruma çözüm bulunmasını istedi.