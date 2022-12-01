Oltu Doğutaş Sanayisinin en yaşlı ustalarında babacan kişiliği ile herkesin gönlünde taht kuran 4 çocuk babası Necmi ustanın ölümü sanayi esnafını ve Oltuluları yasa boğdu.

Oltu’da 50 yıldır soğuk demir ustası olarak esnaflık yapan Hacı Necmi Demir (77) kanser tedavisi gördüğü Erzurum şehir hastanesinde hayatını kaybetti.

ETÜ’de hibrit eğitim başarıyla devam ediyor

ETÜ’de hibrit eğitim başarıyla devam ediyor

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