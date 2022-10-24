Oltu Müftülüğü tarafından Kuran kursları yararına hayır çarşısı düzenlendi.

Oltu Müftülüğü tarafından Kuran kursları yararına hayır çarşısı düzenlendi.

Kale meydanında gerçekleştirilen hayır çarşısının açılışı Oltu ilçe Müftüsü Sinan Cansever’in yaptığı duanın ardından açıldı.

Kurdeleyi Oltu Kaymakamının eşi Hümeyra Bakkal Oltu Belediye Başkanı Necmettin Taşçı, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Erzurum Şube Başkanı Fuat Demir birlikte kesitiler.

Oltu Belediye Başkanı Necmettin Taşçı Oltu Belediyesi adına ilk bağışı 10 bin lira yardımda bulundu.

Hayır çarşısında ev hanımlarının ve vatandaşların ürettiği ürünleri satarak elde edilen gelir ile kuran kursu öğrencilerine yardımda bulunacak.

Oltu ilçe Müftüsü Sinan Cansever, “Diyanet başkanlığı ilçe müftülüğü olarak dini ve hayri hizmetlerde toplumumuza sunmaktayız bu vesileyle kuran kurslarımızın çeşitli ihtiyaçlarının giderilmesi ama asıl amaçta halkımızla dini anlamda toplumsal anlamda barışın huzurun birliğin beraberliğin kardeşliğin devamı ve onun daha da tahkim edilmesi anlamında böyle bir etkinlik düzenledik. Hayır çarşısında 4-6 ve diğer kuran kurslarındaki öğrencilerimizin velileri hazırlanıp sunulmasında yardımcı oluyorlar. Bununla beraber vatandaşlarımızın büyük bir teveccühü var vatandaşlar hem hayır işliyorlar hem de bu çorbada tuzu olsun diye katkıda bulunuyorlar. Bugün ilçe protokolünün katılımı ile çarşımızı açtık. İnşallah bu ayın 29’una kadar burada faaliyeti devam edecektir” dedi.

Hayır çarşısı 24-29 Ekim tarihleri arasında açık kalacak.