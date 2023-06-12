Oltu Lisesi 1991 yılı mezunları hafta sonu iki günlük tatilde Kızılcahamam’da buluştular. 32 yıllık dostluklarını perçinlediler.

Geleneksel hale getirdikleri buluşmayı her yıl Türkiye’nin farklı bir yerinde gerçekleştiriyorlar. 91 mezunlarından Nazım Koşar ve Murat Acar’ın yaptığı buluşma programında unutulan bir çok anı tekrar anlatılırken kahkahalar havada uçuştu.

Nazım Koşar, “Yılda bir kez bir araya geliyoruz. Lisede okuduğum yıllardaki bir çok anımızı tekrarlıyoruz arkadaşlık bağımızı daha da güçlendiriyoruz. 32 yıldır biz bunu yapıyoruz keşke her arkadaşımızın uygun zamanı olsa da çocuklarımızla birlikte bu programı gerçekleştirebilsek. Bizim muhabbetimizi birlikteliğimizi ailemize ve çocuklarımıza yansıtabilsek” diye konuştu.

91 Oltu Lisesi mezunu Murat Acar ise “Bu hafta sonu iş ortamından uzaklaşarak 25 civarında arkadaşımızla bir araya geldik. Geçmişteki yaşadığımız bir çok anımızı acımızı yeniden paylaştık. Bizim için tam bir psikolojik destek gibi moral motivasyonumuz tavan yapıyor. Sanki yeniden formatlanıyoruz, stres atmış büyük bir enerji depolamış gibiyiz” dedi.

91 Oltu lisesi Mezunları bir yıl sonra buluşmak üzere vedalaşarak ayrıldılar.