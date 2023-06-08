Oltu Halk Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Üreten Hünerli Eller” temalı yıl sonu sergisi Oltu Efkan Ala Kültür merkezinde açıldı.

1-7 Haziran Hayat Boyu Öğrenme Haftası kapsamında Oltu Halk Eğitim Müdürlüğünce yıl içerisinde 36 alanda açılan 200 kursa 4 bin 850 kursiyer katıldı. Kursiyerler yıl içerisinde yapmış oldukları el emeği göz nuru işlerini Oltuluların beğenisine sundular.

Açılışı kurdelesini Oltu Kaymakamı Cevdet Bakkal ve diğer protokol üyeleri yaptı.

Serginin açılış törenine Oltu Kaymakamı Cevdet Bakkal ve eşi Hümeyra Bakkal, Oltu Belediye Başkanı Necmettin Taşçı, Atatürk Üniversitesi Atatürk Üniversitesi Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cavit Yeşilyurt. Oltu Milli Eğitim Müdürü İlhami Şahin, Oltu Esnaf Odası Başkanı Gülsüm Musaoğlu ile Okul Müdürleri katıldı.

Oltu Halk Eğitim Müdürü Ömer Zengin, “1-7 Haziran Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü olarak Oltu Halk Eğitim Merkezi bünyesinde kursların sergi açılışını yaptık. Bu konuda sene içerisinde kurs öğretmenlerimizle kursiyerlerimizle faydalı çalışmalar yaptık. Özellikle özel eğitime ihtiyaç duyan özel öğrencilerimiz için çok faydalı çalışmalar yaptık. Bu konuda velilerimizin de takdirlerini aldık. Bu tür konularda çalışmalarımız artarak devam edecektir. Özellikle özel eğim isteyen öğrencilerimiz topluma kazandırma adına çok daha fazla çalışacağız” dedi.

Sergiyi gezen Oltulu Emrah Aydın, “Oltu Halk Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen sergiyi gezdim, el emeği göz nuru çok güzel ürünler var. Herkesin burayı gezip sevdiklerine birer hediye almasını isterim” dedi.

Sergide Halk Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki Müzik öğretmenleri müzik dinletisi ile sergiyi gezen davetlilere güzel dakikalar yaşattılar.