Oltu Devlet Hastanesinde görev yapmak üzere Beş Uzman doktor ve üç pratisyen doktor atanarak Oltu Devlet hastanesindeki doktor sıkıntısına çözüm getirildi.

Oltu Devlet Hastanesinde görev yapmak üzere Beş Uzman doktor ve üç pratisyen doktor atanarak Oltu Devlet hastanesindeki doktor sıkıntısına çözüm getirildi.

Oltu Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Doktor Köksal Sarıhan, “Sağlık bir canlının sahip olabileceği en büyük varlıktır. Sağlık yerinde olmadığı müddetçe hiçbir şey anlamlı ve keyifli değildir. Bu durumda da en büyük görev hekimlere düşmektedir. Hastanemize yeni atanan 5 uzman ve 3 pratisyen Doktor arkadaşlarımız sayesinde Oltu ve bölgesinde hastalarımıza çok daha iyi hizmet edeceğimize inanıyor ve de meslektaşlarıma başarılar diliyorum” dedi.

Kardiyoloji Uzmanı Dr. Mustafa Yetişen, Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Fetthullah Küçükkalem, İç Hastalıkları uzmanı Dr.Emre Selim, Anastezi Uzmanı Dr.Burcu Özer, Kulak Burun Boğaz Uzmanı Dr. Sabire Sitare Sarıçam ve üç pratisyen hekim Oltu Devlet Hastanesinde göreve başladı.