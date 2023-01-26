Oltu Merkez Camiinde ramazan ayı öncesi halıları yenilenerek ibadete açıldı.

Oltu Merkez Camiinde ramazan ayı öncesi halıları yenilenerek ibadete açıldı.

Oltu Belediyesi Merkez Camii İmam Hatibi Orhan Coşkun öncülüğünde Oltulu hayır severler tarafından 387 metrekare halı yenilenirken cami duvar boyaları da yapıldı.

20 yıl önce alınan halılar eskidiği için halıları yenileyen cami imam hatibi Orhan Coşkun, “Camimizde yaklaşık 20 yıldır eskiyen deforme olan halıları değiştirmeyi düşünüyorduk bu seneye nasip oldu. Üç ayların başlangıcı ve yaklaşan ramazana bir nevi hazırlamış olduk. Bu hayırda bizleri destekleyen tüm hayır severlerin rabbim hayırlarını kabul eylesin, herkesten Allah razı olsun” dedi.