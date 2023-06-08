Oltu Anadolu Lisesi’nde sanat haftası düzenlendi.

Görsel Sanatlar Öğretmeni Adem Çelik yönetiminde öğrencilerin bu eğitim-öğretim yılı boyunca yaptığı karakalem, yağlı boya, ve mürekkeple yapılan çalışmalardan oluşan resim sergisinin açılışını Oltu Kaymakamı Cevdet Bakkal, Oltu İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mahmut Beydilli, okul müdürlerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Resim sergisindeki karakalem çalışmaları usta ressamları gölgede bırakacak kadar güzel çizimler olduğu gözlendi.

Resim sergisinin ardından Oltu Anadolu Lisesi Konferans Salonu’nda Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Adem Coşkun yönetiminde oto gargara isimli komedi türündeki tiyatro gösterisi sergilendi. Öğrencilerin hazırladıkları Oto Gargara isimli tiyatro oyunu protokol ve salonu dolduran veliler tarafından beğeni ile izlendi

Sonrasında Müzik Öğretmeni Hilmi Tonguç Beyaz yönetiminde sahneye çıkan okul korosu bağlama, gitar def çalan öğrenciler eşliğinde şiir, türkü ve deyişlerle programa katılan konuklara müzik ziyafeti verdiler.

Program sonunda etkinlikte görev alan öğrenci ve öğretmenlerle hatıra fotoğrafı çektiren protokol üyeleri programı beğendiklerini ifade ederek görev alan öğretmen ve öğrencilere teşekkür ettiler.

Etkinliğe Oltu Kaymakamı Cevdet Bakkal, Oltu Belediye Başkanı Necmettin Taşçı, Oltu İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mahmut Beydilli, okul müdürleri, öğretmen Öğrenci velileri ve öğrenciler katıldı. Okulun sanat etkinlikleri iki gün daha devam edecek.