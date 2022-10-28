Geçtiğimiz sezon kura çekimine katılmadığı için ligde yer almayan Oltu 25 Mart Spor bu sene Ocak ayında başlayacak olan amatör lige haftada 5 gün gece antrenmanları ile hazırlanıyor.

Geçtiğimiz sezon kura çekimine katılmadığı için ligde yer almayan Oltu 25 Mart Spor bu sene Ocak ayında başlayacak olan amatör lige haftada 5 gün gece antrenmanları ile hazırlanıyor.

Yönetimi değişen Oltu 25 Mart Spor Kulübü Başkanı Ümit Çelebi, takımı yeniden dizayn ederken takımın başına Teknik Direktör Dilaver Taşkın’ı atadı. Hoca Dilaver takımın başına geldiğinden sonra takımı disiplin içerisinde sıkı antrenman ile lige hazırlanıyorlar.

Hoca Dilaver Taşkın, “Takımın şuan çok maç eksiği var, kondisyon eksikliği var bunun için haftada 5 gün antrenmanımız var. Bir kere hazırlık maçı oynuyoruz. Takımı hazır hale gelebilmesi için büyük bir özveriyle çalışıyoruz. Sporcularımız antrenmana eksizsiz katılıyorlar, lige iddialı bir şekilde başlayacağız” dedi.

Sporcular, antrenmana başlamadan önce, eklem ve kas gruplarının hazırlamak için 10-15 dakikalık çekme, germe ve esnetme gibi temel ısınma hareketlerini eksiksiz olarak uyguluyor, ısınma hareketlerinin ardından 25-30 dakikalık orta ve hafif tempolu koşu yaparak antrenmana hazırlanıyorlar. Koşu sonrası teknik beceri ve top kontrolünü artırmak için 10-15 dakikalık pas çalışmaları ile pas isabet oranlarını geliştiriyorlar.