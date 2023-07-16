Oltu’da 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi, şehitler dualarla anıldı.

15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü’nde, Oltu Kalesi 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Meydanı’nda ilçe protokolü ve vatandaşların katılımıyla bir program düzenlendi. Saat 20.15’te saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunması ile başlayan programda Kuran-ı Kerim tilaveti yapıldı. Daha sonra ise bir slayt gösterimi gerçekleştirildi.

Oltu Kaymakamı Cevdet Bakkal, programda yaptığı konuşmada, "15 Temmuz; ülkemizin bölünmez bütünlüğünün, milletimizin azim ve kararlığının, milli birlik ve beraberliğinin bütün dünyaya gösterildiği tarihi bir gün olmuştur. Dünya toplumlarına ve devletlerine ders veren bir diriliş destanıdır. Ülkesine, devletine, demokrasisine, anayasal düzenine ve özgürlüğüne bağlığını, aydınlık bir gelecek idealinden asla vazgeçmeyeceğini tüm dünyaya haykıran asil milletimizin yazdığı bu kahramanlık destanıdır. Ülkemize kem gözlerle bakanlar Çanakkale’de, İstiklal Harbinde olduğu gibi bir kez daha hüsrana uğratmıştır” ifadelerini kullandı.

Daha sonra Oltu İlçe Müftüsü Sinan Cansever tarafından dua yaptırıldı. Program sonrası 01.00’e kadar demokrasi nöbeti tutuldu. Protokol ve katılımcılar sabah namazında Aslan Paşa Cami’nde bir araya geldi.