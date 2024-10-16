Hatay’da balık avlamak için Akdeniz Körfezi’ne açılan amatör balıkçı Atakan Gözüküçük, yaklaşık 1,5 metre boya ve 45 kilogram ağırlığa sahip devasa balığı oltayla yakalamayı başardı.

Samandağ ilçesinde balık avlamak için Akdeniz’e açılan balıkçı Atakan Gözüküçük’ün oltası devasa bir balığa takıldı. Uzun uğraşlar sonrası bota çekmeyi başardığı yaklaşık 1,5 metre boya ve 45 kilogram ağırlığa sahip devasa boyuttaki balığı gören Gözüküçük, şaşkınlık yaşadı. Sosyal medyada paylaşılan balığın görüntüleri, görenlerin ilgisini çekti.

“Balık dönüşünde çok yorulduğumuz için artık kol kaldırmıyordu, tartamadık”

Balığı yakalama anını ve yaşadığı şaşkınlığı anlatan Atakan Gözüküçük, “Oltamızı suya attık. Bana bir balık vurdu. Bu kadar büyük bir balık olacağını biz bile tahmin edemiyorduk, çıktığında gözlerimize inanamadık. Çok değerli ve inanılmaz bir balıktı. Sedat abimin bildiği yer, ben acemisiyim bu kadar büyük balıkların. Allah’tan takımlarım güzel bağlanmıştı. Oltayı kırmadan, boğuşarak ve zaferle dev balığı çıkarttık. Balık dönüşünde çok yorulduğumuz için artık kol kaldırmıyordu, tartamadık. 45 kilogramın üstünde bir balık. Ayrıyeten yani zaten normal bir eften püften bir oltayla çekilecek gibi bir balık değil. Kimse bu kadar büyük balık çıkacağını bilemiyordu. Bekle bekle aşağıdan bir tane kaya parçası, bir tekne, bir batık çıkartıyor çünkü artık ya olta kopacak ya aşağıdaki gelecekti ama sonunda çıktı. Canlı palamut balığına vurdu, tek bir iğne saplanmıştı. Yemi parçalamış. Adamakıllı yiyememiş bile ama tek iğneyle de çıkartmayı başardık” ifadelerini kullandı.