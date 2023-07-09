Ankara’da Seymenli Gölet’inde oltasını kurtarmak için suya girdiği esnada boğulan vatandaşın cansız bedeni 5 saatlik çalışma sonucunda bulundu.

Şereflikoçhisar ilçesi Seymenli Gölet’i mevkiine balık tutmak için Konya Cihanbeyli ilçesinden gelen 11 kişilik arkadaş grubu göl kenarında kamp yaptı. Sabah saatlerinde oltasını kurtarmak için göle giren 32 yaşındaki Uğur Sarıkaya, boğularak vefat etti. Çevredekilerin ihbarı ile olay yerine sevk edilen polis, jandarma ve su altı kurtarma ekipleri 5 saat süren çalışmalar sonucunda şahsın cansız bedenine ulaştı. Konuyla ilgili adli soruşturma başlatıldı.