Zonguldak’ta 4,5 ay aradan sonra oltacılar, ilk palamutla buluştu.

Zonguldak’ta 4,5 ay aradan sonra oltacılar, ilk palamutla buluştu.

Türkiye’de 15 Nisan’da başlayan av yasağı 15 Ağustos’ta olta balıkçılığı için açıldı. Zonguldak’ta olta balıkçılığının açılmasının ardından oltacılar, oltalarını denize attı. İlk gün hava şartları iyi olmamasına rağmen balıkçılar denizden eli boş dönmedi. Oltacıların tuttuğu palamutlar bugün tezgahlarda yerini aldı. Palamutlar tezgahlarda 30-35 TL’den satılmaya başlandı.

Balıkçı Bayram Yılmaz, “Olta balığı geldi bugün bildiğiniz gibi. Denizde çok palamut olduğu söyleniyor. İnşallah hayırlı olacak. Ayın birinde tam sezon açılacak. Şuanda olta balığı ayın birinde. Ondan sonra büyük gırgırlar çıktığı zaman birazcık da fiyat düşer tabi. Düşerse bizlerde bir şeyler satarız. Olta balığı şuanda 30-35 TL arasında değişiyor. Palamutlar an itibariyle baya büyük. Yarım kiloya kadar yakın. Eskiye nazaran baya büyük. İlk gün şimşek çaktığı için biraz az. Oltacılar bu işten baya umutlu. İnşallah onlarda 5-10 kuruş kazansınlar. Onların durumları belli. Vatandaşlar palamuda baya doyacak. Bizimde umudumuz o. Görüntü de o. Tabi ki hava şartları da çok önemli. Hava böyle giderse denizi karaya çekerler” dedi.