Denizli’de düzenlenen sazan yakalama yarışmasında farklı illerden gelen 32 sporcu, en büyük sazan balığını yakalamak için oltalarını Gökpınar Gölet’inin suları ile buluşturdu.

Denizli’nin Pamukkale ilçesindeki Gökpınar Gölet’i en büyük sazanı tutmak için kıyasıya mücadeleye giren balıkçılara ev sahipliği yapıyor. Baraj ile göletlerde balığın korunmasına dikkat çekmek, su kalitesini korumak ve bu alanda avcıların bilinçlenmesini sağlamak için ’En büyük sazan’ ve ’En çok sazan’ tutma yarışması düzenlendi. Denizli Amatör ve Sportif Olta Balıkçıları Derneği (DENOLDER) ile Denizli Büyükşehir Belediyesi’nin iş birliği ile 4. kez gölet, yarışmaya ev sahipliği yaptı. Türkiye’nin farklı illerinde katılım sağlayan 35 sportif balıkçı, 14 sektörde oltalarını suya atarak farkındalığa dikkat çekti.

4 gün süren yarışlarda, oltalara takılan 40 santimetrenin altındaki balıklar değerlendirmeye alınmayıp, belirlenen limit üstü balıklar da ölçüm ve tartım işlemlerinin ardından suya geri bırakıldı. 4 gün 3 gece alanda kamp yaparak doğa ile iç içe kalan yarışmacılar, günün sonunda ödüllerine kavuştu. “En büyük balık” yakalamada yarışmasında ilklere 4 bin TL, ikinciye 3 bin TL, sponsor çekiliş ödüllerinde ise kazanan kişiye İhlas Kuzuluk Kaplıca Evlerinde 4 gece 5 gündüz 2 kişilik tatil hediyesi verildi. En büyük sazan balığını 56 santim uzunluğu ve 1 kilo 900 gram ile Hüseyin Yıldırım yakaladı.

“Bütün arkadaşlarımızı bu hobiye bekliyorum"

Sağlık sektöründe çalışmasının yanında balık avcılığına da ilgi duyduğunu anlatan Hüseyin İbişoğlu, “Özel sektörde hemşire olarak çalışıyorum. Hobi olaraktan balıkçılıkla ilgileniyorum. Böyle etkinleri asla kaçırmıyorum. Ortam, aksiyon normal avcılığın üst düzeyinde. Yani bütün arkadaşlarımızı bu hobiye bekliyorum" dedi.

“Bu bizim kötü alışkanlıklardan uzak tutuyor”

Oltası ile Afyon’dan Denizli’deki sazan yarışmasına katılan Gökhan Koni ise “hedefimiz sportif olta balıkçılığını özendirmek, benimsetmek ve bizden sonraki nesillere daha çok aşılama yapmak. Buradaki yakalanan balıklar pulu bile de dökülmeden ve zarar görmeden yaşam alanına geri koyuluyor. Bizim hedefimiz de bunu en iyi şekilde gençlere çocuklara aşılamak. Gerçekten sportif olta balıkçılığında güzel ve doğa aşığı arkadaşlarla tanıştık. Bizim için bu etkinlikler iller arası ve farklı insanlarla tanışmak. Bu bizim kötü alışkanlıklardan uzak tutuyor” diye konuştu.

“Buradaki gayemiz farkındalık oluşturmak”

Yarışma hakkında bilgiler veren DENOLDER Başkanı Mustafa Yalçın, “Yarışmamız toplam 4 gün sürüyor. 14 takımdan oluşuyor. Farklı illerden gelen toplam 34 tane katılımcımız var. Ülkenin dört bir yanında olduğu gibi Denizli’nin de yerli yarışmacıları bulunuyor. Buradaki gayemiz farkındalık oluşturmak. Bu göletlerin malum alanları sınırlı. Bizim hedefimiz bu sınırlı alanda herkes bilinçli avlanma yapsın ve balıklarımız bitmesin. Eskiden çıkan balıklar şimdi çıkmıyor. Çünkü bilinçsiz ve yasa dışı avcılığın önüne geçebilmek için bizler dernek ve sivil toplum kuruluşları olarak bu şekilde etkinliklerle daha iyi yerlere getirmeyi planlıyoruz. Denizli’mizde bu yapılan 4. etkinliğimiz ve artık geleneksel hale geldi. Her yıl çıtayı bir tık daha yukarıya çıkartıyoruz. İnşallah önümüzdeki yıl daha da iyi etkinliklere imza atacağız” ifadelerini kullandı.