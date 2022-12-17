Konya’da Aralık ayı ortası olmasına rağmen yağış olmayan günler yaşanırken, baraj gölünün sularına olta atıp, çay içerek stres atmak isteyenler güneşli havanın tadını çıkarıyor.

Konya’da Aralık ayı ortası olmasına rağmen yağış olmayan günler yaşanırken, baraj gölünün sularına olta atıp, çay içerek stres atmak isteyenler güneşli havanın tadını çıkarıyor.

Konya Isparta Karayolu kenarında şehir merkezine yaklaşık 25 kilometre uzaklıkta bulunan Altınapa Barajına gelen bazı vatandaşlar kamp sandalyelerini, oltalarını

hazırlayıp çaylarını demliyor. Hazırladıkları oltalarını ‘rastgele’ diyerek baraj sularına sallayan olta meraklıları, beklerken çaylarını yudumluyor. Oltalara balık vurmasa da vatandaşlar güzel havanın tadını çıkarıyor.

Olta meraklısı Mustafa Abutçu, “Balık merakı olduğu için evde de canım sıkıldı. Emekliliğimize yakın izinlerimiz var, bunları değerlendirerek geldik ve stres atalım dedik. Oltalarımızı attık, çayımı demledim türkü söyleyerek balık tutuyorum” dedi. Belirli aralıklarla stres atmak için balık tutmaya geldiğini anlatan Abutçu, “Balık çıkar çıkmaz orası hak meselesi ama stres atmaya çok iyi bir aktive. Hava güzel, ortam güzel burada kendimi yaşıyorum. Ben şuanda balık çıkacağını zannetmiyorum. At çek yapıyor arkadaşlar ama ben bu yöntemi yapmıyorum. Öylesine attım oltalarımı bekliyorum. Zaten maksadım balıktan ziyade stres atmak. Tavsiye ederim rast gelsin herkese” diye konuştu.

Baraj gölü kenarındaki diğer olta meraklıları da stres attıklarını belirttiler.