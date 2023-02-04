Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde olta iğnesi yutan kuş tedavi edildi.

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde olta iğnesi yutan kuş tedavi edildi.

Köyceğiz Delta Plajı’nda ağzında misina ve olta iğnesi olduğu fark edilen Balıkçıgillerden olduğu tahmin edilen bir kuş hayvanseverler tarafından veterinere götürüldü. Vet-Köyceğiz Veteriner Kliniğinde çekilen röntgeninde kuşun olta iğnesi yuttuğu belirlendi. Yapılan muayene ve tetkiklerden sonra kuş operasyona alındı. Midesindeki olta iğnesi çıkarılan kuş tedavi altına alındı.

Operasyonu yapan Veteriner Hekim İsmail Çığırgan, kuşun ağzında misina ve olta iğnesi ile kliniklerine getirildiğini söyledi. Yaptıkları tetkik sonucu kuşun olta iğnesi yuttuğunu tespit ettiklerini belirten Veteriner İsmail Çığırgan; “Gri balıkçıl kuşu olduğunu tahmin ediyoruz. Ağzında misina ve olta iğneleriyle getirildi. Operasyon özellikle kuşlarda anestezinin zorluğundan dolayı riskliydi ama gayet başarılı bir şekilde tamamlandı. Kedi ve köpeklerin yanı sıra kanatlı dostlarımızda da güvenli gaz anestezi cihazlarımızla riskli operasyonlarda başarı elde ediyoruz. En kısa zamanda doğaya salınmasını ve özgürlüğüne kavuşmasını ümit ediyoruz” dedi.