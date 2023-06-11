Aydın’ın Kuşadası ilçesinde denizde olta iğnesi yuttuğu için dalış yapıp beslenemediği belirlenen caretta caretta cinsi deniz kaplumbağasını vatandaşların dikkati kurtardı.

Nesli tükenme tehlikesi altında olan caretta caretta cinsi deniz kaplumbağaları her geçen gün çeşitli nedenlerle hayatını kaybederken, Kuşadası ilçesinde olta iğnesi yuttuğu için dalış yapıp beslemediği için halsiz düşen caretta caretta cinsi deniz kaplumbağası vatandaşların dikkati sayesinde kurtuldu. Edinilen bilgiye göre, Kuşadası sahil sitelerinden Yuvam Plajı’nda denizde yüzen Muammer Ak ve Çağın Aytekin su yüzeyindeki bir su kaplumbağası olduğunu fark etti. Durumun Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği’ne (EKODOSD) bildirilmesi üzerine Dernek Başkanı Bahattin Sürücü vatandaşlardan kaplumbağayı kıyıya almalarını ve üzerine ıslak bir havlu koymalarını istedi. Kısa sürede bölgeye giden EKODOSD Başkanı Sürücü kaplumbağanın caretta caretta türü erkek iribaş bir deniz kaplumbağası olduğunu tespit etti.

Ağzındaki misinadan bir olta iğnesi yuttuğunu ve dalış yapamadığı için de beslenemediğinden dolayı halsiz ve zayıflamış olduğu belirlenen caretta caretta cinsi deniz kaplumbağası EKODOSD ekibi tarafından bölgeden alınarak Kuşadası Belediyesi veterinerliğine götürüldü. Burada deniz kaplumbağasının ağız içi yapılan kontrollerde iğnenin çok derinde bulunduğu için buradaki imkanlarla çıkarılmasının güç olacağı için daha geniş imkanı olan bir yere götürülmesine karar verildi. Durumun Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Aydın Şube Müdürü Egemen İşcan’a bildirilmesinin ardından caretta caretta cinsi deniz kaplumbağası DKMP’ye ait bir araca konularak Dalyan’da bulunan Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’ne (DEKAMER’e) gönderildi.

EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü caretta caretta cinsi deniz kaplumbağasının tedavisinin ardından yeniden doğal yaşam alanı olan denize bırakılacağını belirterek, "Caretta careatta cinsi deniz kaplumbağası merkezde iğnenin çıkarılması sağlanacak ve misinadan kurtulmak için yüzgeçlerinde oluşan yaralarında tedavisi yapılarak iyileştikten sonra tekrar doğal yaşam alanı olan denize bırakılacak. Denizde kaplumbağaya dikkat edip, duyarlılık göstererek gerekli bilgileri sağlayan Muammer Ak ve Çağın Aytekin’e teşekkür ederim" dedi.