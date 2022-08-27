Aydın’ın Söke ilçesinde yuvalarında ölmek üzereyken bulunan ve Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) tarafından bakılan yavru leylek sağlığına kavuştu.

Aydın’ın Söke ilçesinde yuvalarında ölmek üzereyken bulunan ve Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) tarafından bakılan yavru leylek sağlığına kavuştu.

Türkiye’nin en sıcak illerinden olan Aydın’da artan hava sıcaklıkları leylek yavrularını da etkiledi. Söke’nin Avşar Mahallesi’nde sıcaklar ile birlikte aç ve susuzluk nedeniyle bitkin düşen yavru leylek, Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) tarafından yuvasından alındı. Doğaseverler tarafından kurtarılan yavru leylek, yeniden sağlığına kavuşarak doğaya salındı.

Bitkin düşen yavru leyleğin tedavisinin ardından yeniden sağlığına kavuştuğunu ve veda ederek gittiğini ifade eden EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü; “Söke’ye bağlı Avşar Köyünde bir yuvada ebeveynleri ölen 2 yavru leylek uçamadıklarından kavurucu sıcaklarda aç ve susuz kalmıştı. Daha sonra duyarlı bir vatandaş tarafından fark edilerek EKODOSD’a bilgi verilmişti. ADM Elektrik Dağıtım Şirketinin BOM aracıyla yuvaya çıkınca, birinin açlıktan ve susuzluktan öldüğünü, diğerinin de bitkin halde olduğu görülmüştü. Avşarlı ismi konulan yavru leylek Kuşadası’nda EKODOSD’un bahçesinde üyelerin getirdiği balık ve ciğerlerle bakıma alınarak beslenmesi sağlandı ve kısa zamanda sağlıklı hale geldi. Avşarlı yavru leylek EKODOSD’a gelen yerli yabancı konukların, çocukların çok ilgisini çekti. Özellikle çocuklar ilk kez canlı olarak bir leyleği görebilmenin mutluluğunu yaşadılar. Uçma denemeleri yapan leyleğe, bilim danışmanımız Ornitolog Doç. Dr. Ortaç Onmuş tarafından TKJV kodlu halkası takılarak, ağırlık ve ölçümleri yapıldı.Daha sonra Aydın Doğa Koruma ve Milli Parklar uzmanlarıyla birlikte doğduğu yer olan Avşar köyüne götürüldü. Avşar köyü tarlalarına götürdüğümüzde önce uçmadı. Sonra yüksek bir yerden salınca hava akımını da kullanarak, pamuk tarlalarının ve Büyük Menderes Nehri’nin üzerinde bir süre uçtu. Henüz uzun süreli uçuş yapamaması, kendini güvenle geceleyebileceği bir yer bulma sorunu ve bulunmuş olduğu alanda tilki, çakal gibi yırtıcıların bulunması nedeniyle, hocamızla da görüşerek doğaya salınmasını bir süre daha erteledik” dedi.

“Takip edeceğiz”

Leyleklerin yaşam alanlarının korunması gerektiğine dikkat çeken Sürücü; “Bir hafta daha misafir ettiğimiz yavru leylek bugün ilk kez bahçeden uçarak çatıya çıktı ve daha sonra gökyüzüne yükselerek bir tur atıp, veda edip gitti. Avşarlı yavru leyleği taktığımız halkadan iletişim halinde olduğumuz tüm köyleri bilgilendirerek takip edeceğiz. Umarız başına kötü bir şey gelmez, uzun yıllar yaşamını sürdürür. Doğal denge içinde çok önemli işlevi bulunan leylekleri ve onların yaşam alanlarını korumalıyız” şeklinde konuştu.