Kocaeli’de bir vatandaş ölmeden kendi selasını okuttu. Selası okunan kişiyi karşılarında gören mahalleli hayretini gizleyemedi.

İlginç olay, dün Kartepe ilçesi Maşukiye Mahallesi’nde meydana geldi. Mahalle sakinlerinden Serdar B., iddiaya göre Bağdat ve Merkez Camisi’ne giderek sela okutmak istediğini söyledi. Bunun üzerine Bağdat Camisi hoparlörlerinden, görevliler öldüğü iddia edilen kişi için sela okudu. Diğer camide okunan sela ise, şahsın ölmediğinin anlaşılması üzerine yarıda kesildi. Öldüğü anons edilen kişiyi karşılarında gören mahalleli hayretini gizleyemedi.

"Ölmemiş, ölseydi cenazesine giderdik"

Mahalle sakini Adnan Şimşek, “Dün burada bir sela verilmiş. Vatandaş kendi selasını okutmuş. Biz öyle duyduk ama konuyu tam ayrıntılı olarak bilmiyorum. Selasını okutulan Serdar B. ölmemiş ama selayı kendisi mi okuttu, başkası mı okuttu bilmiyorum. Serdar B. ölmemiş, ölseydi cenazesine giderdik. Tanıdığımız bir ailenin ferdi” şeklinde konuştu.

Orhan Aydoğan ise, “Cami hocamız selayı okudu. Mahalleden çok sevdiğimiz Serdar B.’nin vefat ettiği söylendi. Hastanede işim olduğu için ben cenazeye katılmadım. Ölmediği söyleniyor bu konu hakkında bir fikrim, bilgim yok. Umarım ölmemiştir çünkü cenazesine katılamadım diye çok üzülmüştüm” dedi.