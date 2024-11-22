2024 Paris Olimpiyat Oyunları’nda kendine has duruşuyla tek eli cebinde atış yaparak Türkiye’ye gümüş madalya kazandıran milli sporcu Yusuf Dikeç, kullandığı optik camların başarısındaki rolünü Silmo İstanbul Optik Fuarı’nda anlattı.

Optik ve gözlük sektörünün uluslararası ölçekteki etkinliklerinden biri olan Silmo İstanbul Optik Fuarı 2024, 11’inci kez kapılarını açtı. Fuarda, optik sektöründen 900’ün üzerinde yerli ve yabancı markanın ürünlerini sergiledi. Optik camlardan güneş gözlüklerine ve numaralı gözlüklere birçok çeşit ürünün sergilendiği fuara 2024 Paris Olimpiyat Oyunları’nda Türkiye’ye atıcılık dalında gümüş madalya kazandıran Yusuf Dikeç de katıldı. Dikeç, optik camların sporculara yarışlarda, sahada veya diğer zorlu ortamlarda en iyi performansı göstermeleri için ihtiyaç duydukları netliği sağlayan bir görüş sunduğunu ifade etti.

SEIKO Optik’in düzenlediği etkinlikte konuşan Dikeç, olimpiyatlardan önce görme problemi yaşadığını, kullandığı optik camın kazandığı başarılarda önemli etkisi olduğunu belirterek, ‘‘Görme sorunlarım performansımı doğrudan etkiliyordu ve yapmış olduğum spor nedeniyle sahada netliği yeniden kazanmam benim için çok önemliydi. Markanın gözlük camları bana ihtiyacım olan görüş kalitesini sağladı ve gururla söyleyebilirim ki, yakın zamanda 2024 Paris Yaz Olimpiyatları’nda gümüş madalya kazandım. Markanın optik camları başarımda önemli bir rol oynadı ve bu etkinlikte hikayemi paylaşmaktan heyecan duyuyorum’’ şeklinde konuştu.

SEIKO Optik Türkiye Genel Müdürü Suat Çam, ‘‘Yusuf Dikeç ile olan ortaklığımızdan inanılmaz gurur duyuyoruz. Mükemmelliğe olan bağlılığı ve yarışlardaki başarısı, markamızın değerlerini (hassasiyet, yüksek kalite ve performans) bire bir yansıtıyor. Bu iş birliği sadece görüş düzeltmeyle ilgili değil, aynı zamanda sporcuların ve tam potansiyellerine ulaşmak için gözlük takmaya ihtiyaç duyan herkesin güçlendirilmesiyle de ilgili’’ dedi.