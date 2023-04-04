Dünya ve olimpiyat şampiyonu, Türkiye Gazetesi yazarı İsmet Atlı, vefatının 9. yıl dönümünde kabri başında sevenleri ve sporcular tarafından dualarla anıldı.

Adana Kozan’da 1931 yılında doğan İsmet Atlı, 29 yaşındayken 1960 yılında İtalya’nın başkenti Roma’da düzenlenen Dünya Olimpiyat Şampiyonası’nda rakiplerini yenerek şampiyonluğa ulaşmıştı. Atlı, sporculuğunun yanı Türkiye Gazetesi yazarlığı, şiirleri ile de ön plana çıkmış, bir kitabıyla gelecek nesillere örnek olmuştu. 9 yıl önce vefat eden Atlı için bugün anma programı düzenlendi. Programa Kozan Kaymakamı Bahattin Alp Arslanköylü, İl Gençlik ve Spor Müdürü Muzaffer Çintimar, Türk Güreş Vakfı Adana Şube Başkanı Mustafa Dönmez, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Kürşat Gültekin, Kozan Belediyesi Başkan Yardımcısı Faruk Sönmez, Atlı ailesinin yakınları, güreşçiler, sporcular ve vatandaşlar katıldı. Anma programına katılanlar, İsmet Atlı’nın mezarına kırmızı karanfil bıraktı. Programda Kur’an-ı Kerim okunarak dua edildi.

İsmet Atlı’nın yeğeni Celal İnceler, Atlı’nın bir güreşçi olmasının yanı sıra iyi bir atçı ve şair olduğunu belirterek, "Sizler şampiyon olacaksınız" diyerek, gençlere yol gösterdiğini ifade etti.

Türk Güreş Vakfı Adana Şube Başkanı Mustafa Dönmez de İsmet Atlı’nın vefatından sonra Adana güreşinin yetim ve öksüz kaldığını ve sağlığında birçok sorunu çözmek için çaba sarf ettiğini, o dönemde gölgesinin dahi yeterli olduğunu dile getirdi.

Dünya ve olimpiyat şampiyonu olmanın herkese nasip olmayan bir başarı olduğunu vurgulayan İl Gençlik ve Spor Müdürü Muzaffer Çintımar, "Onun bıraktığı miraslara uygun olarak sporcu kardeşlerimizi en iyi şekilde yetiştirip gelecekte onları da dünya ve olimpiyat şampiyonalarında seyretme şansımız olur" şeklinde konuştu.