Pandemi ve deprem gibi Türkiye’nin zor günlerinde üretim çalışmaları ile vatandaşın yanında olan Muğla Olgunlaşma Enstitüsü tarafından, deprem bölgesi Hatay’dan gelen misafirlere yönelik Muğla Halkası Workshop etkinliği gerçekleştirildi.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ilde yıkıma sebebiyet veren depremin ardından Hatay’dan Muğla’ya gelen yaklaşık 45 bine yakın depremzede geçici barınma ve konaklama merkezlerinde misafir ediliyor. Depremin yaralarını sarmak için çalışmalar aralıksız sürdürülürken, afetzede vatandaşlar için çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde Muğla Olgunlaşma Enstitüsü tarafından depremzede kadınlar için moral etkinliği düzenlendi. Hatay’dan Muğla’ya gelen depremzede kadınlar için Muğla Halkası Workshop etkinliği gerçekleştirildi. Yiyecek İçecek Hizmetleri Öğretmeni Can Kaptan rehberliğinde, Usta Öğretici Günay Elemana ile Melihat Koçyiğit tarafından, Hatay’dan gelen misafirlere, Muğla Halkası’nın yapılış aşamaları anlatıldı. Muğla halkası, Türk mutfağında yer alan bir kurabiye türüdür. Osmanlı döneminden beri yapılmaktadır. Muğla geleneksel mutfağında yer alır. Şekil olarak yılan, S şeklinde, saç örgüsü, at nalı şeklinde olabilir.