Kent kültürüne ait en güzel örnekleri araştıran, asıllarını koruyarak yeni ürünler hazırlayan, arşivleyen ve gelecek kuşaklara aktaran geçmişle gelecek arasında bir köprü vazifesi olan Edirne Olgunlaşma Enstitüsü satış mağazası düzenlenen törenle açıldı.

Mimar Sinan’ın Ustalık Eseri Selimiye Camii’nin gölgesinde açılan Olgunlaşma Enstitüsü satış mağazasının açılış kurdelesini Edirne Valisi Hüseyin Kürşat Kırbıyık eşi Dilek Kırbıyık, Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Hakan Çiçek ve beraberindeki katılımcılar birlikte kesti.

Açılışı yapılan satış mağazasında Edirne Olgunlaşma Enstitüsü usta öğreticileri tarafından 8 atölyede üretilen toplam 276 ürün bulunuyor. Atölyelerde kaybolmaya yüz tutmuş el sanatları gün yüzüne çıkarılacak.

Edirnekari, nakış seramik, çini ve seramik, giyim üretim, ipek kozası, dikiş-nakış, geleneksel el sanatları, deri ve saraciye, görsel sanatlar atölyesinde yapılan eserler açılışı yapılan satış mağazasında görücüye çıktı.

Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, Selimiye Camisi ile Edirne Müzesi arasında yer alan Kadripaşa Mektep Sokak’taki açılışta, yeni kurulmuş bir enstitüye sahip olduklarını, biraz geç kalınmış olsa da hayata geçmiş olmasının da son derece önemli olduğunu söyledi.

Olgunlaşma Enstitüsünün Edirne’de yeni kurulduğunu söyleyen Edirne Valisi Hüseyin Kürşat Kırbıyık, Osmanlı İmparatorluğu’na başkentlik yapmış bir şehirde bu kültürel mirası tüketen değil, geliştiren yeni tekniklerle, yeni yöntemlerle üretilen değerlerin Türkiye’nin diğer şehirleriyle ya da yurt dışından gelen misafirlerle paylaşabilmenin çok önemli olduğunu vurguladı.

"Edirne Olgunlaşma Enstitüsü çok güzel bir başlangıç yaptı"

Bu noktada Olgunlaşma Enstitüsünün uzman bir kuruluş olduğunu aktaran Vali Kırbıyık, "Hakikaten Edirne Olgunlaşma Enstitüsü çok güzel bir başlangıç yaptı. Çok da iyi ilerliyorlar. İnşallah bu motivasyonlarıyla, bu gayretleriyle ilimize, bölgemizin, Türkiye’nin kültürüne çok önemli katkılar sunacaklarını değerlendiriyorum. Geliştirme, pazarlama ve süreci, tekniği ilerletme boyutunda bize düşen sorumluluklar var. Gerek bu ilin yöneticileri, bu ildeki kurumlar olarak bir tarafında da Edirneliler olarak burada üretilecek ve geliştirilecek ürünlerin önce bizim tarafımızdan fark edilmesi lazım. Bir taraftan da bunun duyurulması ve çevrede daha fazla yayılması çok önemli. Ben şehrimiz açısından önemli bir günde olduğumuzu değerlendiriyorum" ifadelerine yer verdi.

Edirne Olgunlaşma Enstitüsünün Milli Eğitim Bakanlığının onayları ile 23 Haziran 2022 tarihinde açıldığını hatırlatan İl Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı, Enstitünün kent kültürüne ait en güzel örnekleri araştıran, asıllarını koruyarak yeni ürünler hazırlayan, arşivleyen ve gelecek kuşaklara aktaran Edirne’nin geçmişiyle geleceği arasında bir köprü vazifesi gördüğünü belirtti.

Konuşmaların ardından Edirne Valisi Hüseyin Kürşat Kırbıyık, eşi Dilek Kırbıyık, Belediye Başkanı Recep Gürkan, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çakmak, İl Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı, Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Hakan Çiçek ve usta öğreticiler tarafından açılış kurdelesi kesildi.

Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından Vali Kırbıyık ve beraberindeki katılımcılar satış mağazasındaki ürünlerin bulunduğu rafları dolaşarak usta öğreticilerden bilgi aldı.