Antalya Olgunlaşma Enstitüsü öğrencileri, soğuk havanın etkili olduğu deprem bölgesine gönderilmek üzere polar kumaştan eşofman takımı üretiyor.

Antalya Olgunlaşma Enstitüsü öğrencileri, soğuk havanın etkili olduğu deprem bölgesine gönderilmek üzere polar kumaştan eşofman takımı üretiyor.

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerin ardından başlatılan yardım kampanyalarına Antalya Olgunlaşma Enstitüsü öğrencileri de destek veriyor. Milli Eğitim Bakanlığı ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde çalışmalar yürüten Enstitü, bölgeden gelen ihtiyaçlar doğrultusunda çalışmalar yapmaya devam ediyor. Daha önce diktikleri uyku tulumunu bölgeye gönderen enstitü, bu kez de büyük beden polar eşofman dikimine başladı. Moda Tasarımı Teknolojileri Alanı öğrencilerinin elinde şekil bulan eşofmanlar, bedenlerine göre poşetlendikten sonra kutulanıp deprem bölgesine gönderiliyor.

"Bölgeden talep ne gelirse onun dikimini yapıyoruz"

Antalya Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Emine Erkal, depremin olduğu günden itibaren bölgeye yardım için çalışmalara başladıklarını kaydetti. Deprem bölgesinde havaların soğuk olması nedeniyle ilk olarak polar kıyafetler dikmeye başladıklarını ifade eden Erkal, "Milli Eğitim Bakanlığımız, İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz koordinesinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İhtiyaç listesinde bulunan bin uyku tulumunu bölgeye gönderdik. Çift vardiya olarak çalışıyoruz. Şu anda kursiyerlerimizle polardan eşofman dikiyoruz. Büyük beden kıyafete ihtiyaç olduğu bilgisi geldi. Kısa süre sonra çadır dikimine başlayacağız. Günde takım halinde 50 polar eşofman üretebiliyoruz. Bölgeden talep ne gelirse onun dikimini yapıyoruz. Her bedene uygun şekilde dikimler yapıyoruz" dedi.

Depremi yakından yaşadı

Kurs alan öğrencilerden Nalan Kalaycı, 1999 yılında Gölcük depremini Bursa’da yaşadığını ve deprem bölgesindeki çalışmalara katıldığını söyledi.

Gölcük’e giden yardım ekibinin içinde yer aldığını ve çalışmalara katıldığını hatırlatan Kalaycı, "O depremi bire bir yaşadığımız için son depremlere yakalanan insanların durumunu daha iyi anlıyorsunuz. Deprem gününden itibaren hem Olgunlaşma Enstitüsünde, hem de başka yerlerde çalışıyorum. Burada iki yıllık bir eğitim görüyorum. Hep birlikte arkadaşlarımızla elimizden gelen yardımları yapmaya çalışıyoruz. Şu an polardan alt üst eşofman takımı dikiyoruz. Büyük beden noktasında eksiklik olduğunu öğrendik ve o yönde çalışmalarımızı yapıyoruz. Onların küçücük de olsa yaralarını sarmaya çalışıyoruz" diye konuştu.