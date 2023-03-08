Menteşe Kaymakamlığı tarafından Muğla Olgunlaşma Enstitüsünde yürütülen ‘Kadınlar Üretiyor, Menteşe Kazanıyor’ projesinin kadın kursiyerleri 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde sertifikalarını aldı.

Menteşe Kaymakamlığı tarafından Muğla Olgunlaşma Enstitüsünde yürütülen ‘Kadınlar Üretiyor, Menteşe Kazanıyor’ projesinin kadın kursiyerleri 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde sertifikalarını aldı.

Muğla Olgunlaşma Enstitüsünde atölyeleri ve dokuma tezgâhlarında kurs gören kadınlar tarafından üretilen eserleri gezen Vali Orhan Tavlı, Olgunlaşma Enstitüsünden deprem bölgesine çok sayıda giyecek yardımının gittiğini açıkladı. Törende 21 kadın sertifika aldı.

Öte yandan 50 kadının istihdam ve üretim süreçlerini, Olgunlaşma Enstitüsü çatısı altında yürütmeye çalıştıklarını belirten Muğla Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, “Bu proje çerçevesinde alınan makinelerle, yaşanılan deprem felaketinin ardından deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın yaralarını sarmak için uyku tulumundan polar kıyafetlerine kadar birçok acil ihtiyacını üretme imkânı oldu. Katkı sunan, destek veren herkese teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Muğla Valisi Orhan Tavlı, Muğla yöresinde kaybolmaya yüz tutmuş yöresel el sanatlarının yaşatılması, geliştirilmesi ve ev kadınlarına istihdam sağlanması amacıyla Menteşe Kaymakamlığınca yürütülen ‘Kadınlar Üretiyor, Menteşe Kazanıyor’ projesinde emek veren, üreten kadın kursiyerlere sertifikalarını verdi.