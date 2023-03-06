Sivas Olgunlaşma Enstitüsü, deprem felaketinin yaşandığı illerden bir tanesi olan Malatya’da afetzedelere yönelik çeşitli etkinlikler düzenliyor.

Sivas Olgunlaşma Enstitüsü, deprem felaketinin yaşandığı illerden bir tanesi olan Malatya’da afetzedelere yönelik çeşitli etkinlikler düzenliyor.

Doğanşehir ilçesinde kurulan Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü Destek ve Koordinasyon Merkezinde; idareci, öğretmen ve usta öğreticiler tarafından ebru sanatı ve kartlı dokuma bileklik çalışmaları, yüz ve parmak boyama, ip baskı, kara kalem, tığ ve şiş örgü, makrome gibi çeşitli çalışmalar yürütülüyor. Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, etkinliklerin gerçekleştirildiği stantları ziyaret etti. Etkinliklere katılan öğrencilerle yakından ilgilenen Şimşek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.