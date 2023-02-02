İzmir’in en çok konut üreten ilçesi Torbalı’da hazır beton fiyatlarına yapılan yeni zam tartışma konusu oldu. Hazır beton üreticilerinin kendi aralarında anlaşıp fahiş fiyat belirledikleri konusunda ellerinde ciddi belgeler olduğunu ifade eden TTO Başkanı Olgun “Rekabet Kurumuna başvuracağız” dedi.

İzmir’in en çok konut üreten ilçesi Torbalı’da hazır beton fiyatlarına yapılan yeni zam tartışma konusu oldu. Hazır beton üreticilerinin kendi aralarında anlaşıp fahiş fiyat belirledikleri konusunda ellerinde ciddi belgeler olduğunu ifade eden TTO Başkanı Olgun “Rekabet Kurumuna başvuracağız” dedi.

Artan şikâyetler üzerine İnşaat Meslek Komitesi ile bir araya gelen Torbalı Ticaret Odası (TTO) Başkanı Abdulvahap Olgun; “Hazır beton firmalarının birbirleriyle anlaşmalı çalışma yaptıklarına dair elimizde ciddi kanıtlar var. Kriz fırsatçılığı yapan karteller demir, çimento ve beton zamlarını geri almazsa Rekabet Kurumuna başvuracağız” dedi. Önümüzdeki hafta sektörün önemli oyuncuları ile ‘beton fiyatları’ gündemli bir toplantı yapacaklarını ifade eden Olgun; hazır beton üreten 5 firmanın anlaşarak tek fiyat belirlediklerini ve birbirlerinin müşterilerine mal satmama yönünde karar aldıklarını iddia etti. Hazır beton artı pompa fiyatının Aydın’da 1200 TL, Manisa’da 1250 TL ve Kuşadası’nda 1150 TL iken Torbalı’da 950 TL’den 1400 TL’ye çıkması Torbalı Ticaret Odasını harekete geçirdi. Artan şikâyetler ürerine Torbalı Ticaret Odası İnşaat Meslek komitesi olağanüstü bir toplantı yaptı.

Enflasyon ile ters düşüyor

Pandemi şartları ve yaşanan ekonomik kriz nedeniyle 2022 yılını sancılı atlatan inşaat sektörü, 2023 yılına hazır betona yapılması planlanan fahiş zam ile girdi. 2022 yılında yüzde 64,27 olarak açıklanan enflasyon oranına rağmen bir önceki yıla göre yüzde 187 zam yapan hazır beton firmaları 2023’de bu oranı daha da yukarı çekmeye başladı. Fahiş fiyat artışları nedeniyle sık sık Rekabet Kurumu’nun gündeminde olan ve inşaat sektörünün en büyük sorunu haline dönüşen hazır beton sektöründe kartelleşme iddiası tekrar gündeme geldi. Çimento, demir ve beton kartelinin kriz fırsatçılığı yaptığını ifade eden TTO Başkanı Olgun “Enflasyonun bir artış katsayısı var. TEFE ve TÜFE’nin bir katsayısı var. Ancak hazır betondaki artışa biz bir anlam veremiyoruz. Bunlar paralellik arz etmiyor. Hazır beton fiyatı 2021 yılında 335 TL iken 2022 yılında yüzde 187’lik artış ile 950 TL oldu. 2022 yılı Mart ayında 708 TL olan hazır beton fiyatını sadece 10 ayda 2 katı attırarak 1500 TL civarına gelmesi kabul edilemez. Bu artış enflasyonun çok üzerinde bir artış talebidir. Kartelciler geçmiş yıllarda olduğu gibi yine müteahhitlerin belini bükmeye devam ediyorlar” dedi.

Çimentoculara ağır ceza

Daha önce ilçedeki müteahhitlere öncülük ederek kartelleşen çimento firmalarına boykot uygulatan ve bu eylemiyle yapılan zammın miktarını düşürmeyi başaran Torbalı Ticaret Odası(TTO) Başkanı Olgun, “Önceki yıllarda müteahhitlerimiz ile göstermiş olduğumuz dayanışma sonucunda bu kartel firmalar, Rekabet Kurulu tarafından ‘Uyumlu eylem halinde bölge paylaşmak ve fiyatları artırmak suretiyle 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesini ihlal ettikleri’ gerekçesiyle ağır cezalar alarak geri adım atmak zorunda kalmışlardı. Daha önce bu kartellerin fahiş zamlarına karşı mücadelemizi kazanmıştık. Yine kazanabileceğimizden emin olabilirler” diyerek sözlerine son verdi.