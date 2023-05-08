Sakarya’nın Erenler ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangının, 1 kişinin ölümü ve 2 kişinin yaralanmasıyla neticelenen silahlı kavga sonrasında intikam almak isteyen yakınları tarafından çıkarıldığı öne sürüldü.

Küpçüler Mahallesi’nde bulunan iki katlı evde meydana gelen yangında, bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için seferber olurken polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemi aldı. Yangın, kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının, 1 kişinin ölümü ve 2 kişinin yaralanmasıyla neticelenen silahlı kavga sonrasında intikam almak isteyen yakınları tarafından çıkarıldığı öne sürüldü. Konuya ilişkin olayda ise iki gün önce iki grup arasında henüz belirlenemeyen sebepten dolayı tartışma çıktı. Yerini kavgaya bırakan tartışmada Mutlu Ayhan, F.A. ve Z.A. silahla vurularak yaralandı. Olay yerinden yapılan ilk müdahaleleri sonrasında yaralılar hastaneye sevk edildi. Burada tedavi altına alınan yaralılardan Ayhan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Cenaze işlemleri sonrasında Ayhan’ın cenazesi ailesine teslim edildi. Ayhan, öğlen namazının ardından Küpçüler Mahallesi’nde toprağa verildi. Polis ekipleri konuya ilişkin inceleme başlattı.