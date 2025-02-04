Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Kırklarelispor karşısında alınan galibiyetle, siyah-beyazlıların başında 2. galibiyetine ulaştı

Ziraat Türkiye Kupası D Grubu 2. hafta maçında Beşiktaş, Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda karşılaştığı Kırklarelispor’u 2-0 mağlup etti. Siyah-beyazlılarda Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer, bu galibiyetle Beşiktaş’ın başındaki 2. galibiyetini elde etti.

Norveçli teknik adam, UEFA Avrupa Ligi’nde oynadığı Athletic Bilbao’yu 4-1 mağlup ederken, Twente’ye 1-0 mağlup oldu. Trendyol Süper Lig’de oynanan Antalyaspor mücadelesinde ise sahadan beraberlikle ayrıldı.