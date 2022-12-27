Antalya’nın Manavgat ilçesinde yanan orman sahasında dikim yapan işçiler, fidan dikmek üzere hazırlanan yerde üzeri taşlarla kapatılmış vaziyette ölü bir yavru köpek buldu.

Antalya’nın Manavgat ilçesinde yanan orman sahasında dikim yapan işçiler, fidan dikmek üzere hazırlanan yerde üzeri taşlarla kapatılmış vaziyette ölü bir yavru köpek buldu.

Olay, Aşağı Işıklar Mahallesi Kırkkuyular mevkiinde yaşandı. Poşetin üzerindeki kanın kurumamış olması, yavru köpeğin kısa süre içerisinde öldürülmüş olabileceğini gösterirken, işçiler poşetten çıkardıkları köpek ölüsünü diğer hayvanların bulup parçalamaması için kazdıkları çukura gömdü.

Sabah çalışmaya başladıklarında üzeri taşla örtülmüş poşetin dikkatlerini çektiğini belirten Hüseyin Ünal isimli işçi, "Poşetin üzerinde kan vardı. Poşeti ters çevirdiğimizde içerisindeki köpek yavrusunu gördük. Yaşıyor olabileceğini düşünerek çıkarıp baktığımızda öldürüldüğünü gördük. Gerçekten üzücü bir olay. Sanırım cins bir köpek yavrusu" diye konuştu.