Kocaeli’de 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü çerçevesinde farkındalık etkinliği düzenlendi. Etkinlikte öldürülen kadınların adlarının yazılı olduğu uçurtma dikkat çekti.

Kocaeli’de 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü çerçevesinde farkındalık etkinliği düzenlendi. Etkinlikte öldürülen kadınların adlarının yazılı olduğu uçurtma dikkat çekti.

Kocaeli’de 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü çerçevesinde farkındalık etkinliği düzenlendi. İzmit Belediyesi ve İzmit Kent Konseyi Kadın Meclisi tarafından düzenlenen etkinlikte dans edildi. Dans koreografisi, izleyen vatandaşlar tarafından da alkış topladı. Açılan pankartlar da farkındalık oluşturmakta etkili olurken Emine Bulut, Başak Cengiz gibi kadın cinayetine kurban giden isimler de unutulmadı. Bir uçurtmaya ölen kadınların isimleri yazıldı. Farkındalık çalışmasıyla ilgili İzmit Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Erol, açıklamalarda bulundu.

"Vefat eden kadınları, özgürlüğe uğurladık"

İnsanların bu konuya karşı daha duyarlı olmasını diledikleri için farkındalık çalışmalarının önemine vurgu yapan İzmit Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Erol, “Bir farkındalık etkinliğine imza atmak istedik. Son aylarda bile kadına yönelik şiddet ve kadın ölümleri artan bir ivmeyle yukarı doğru çıkıyor. Bu ay öldürülen, cinayete kurban giden kadın sayısı 337’ye ulaştı. Biz bu anlamda hem ülke çapında hem dünya çapında kadına yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla bu önemli günde bir farkındalık oluşturmak istedik. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve İzmit Kent Konseyi’nin ortak çalışmasıyla iki taraflı, bir uçurtmanın kuyruğu olacak şekilde kadın ayakkabıları ve kadın yemenilerini bağladık. Vefat eden kadınları, dansçı arkadaşlarımızla birlikte özgürlüğe uğurladık. Umarım bu farkındalıkla insanların bu konuya daha duyarlı olmalarına katkı sağlamıştır” diye konuştu.