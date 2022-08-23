Uludere ilçesine bağlı Şenoba beldesinde iki gün kayıp olup cesedi bulunan Firdevs Baba’tın erkek arkadaşı tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Firdevs gözyaşları arasında defnedilirken ertesi gün kız kardeşi dünyaya geldi. Aile, kızların acısını yaşayıp yeni doğan evlatlarına Firdevs ismini koyduğu öğrenildi.

Şırnak’ın Uludere ilçesinin Şenoba beldesinde erkek arkadaşı tarafından öldürülen Firdevs Babat’ın ertesi gün kız kardeşi dünyaya geldi. Yeni doğan bebeğe, ablasının ismi verildi.

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