Mersin’de 19 Eylül 2017 tarihinde öldürülen üniversite son sınıf öğrencisi Feray Şahin (23), ölümünün 5. yıl dönümünde mezarı başında anıldı.

Mersin’de 19 Eylül 2017 tarihinde öldürülen üniversite son sınıf öğrencisi Feray Şahin (23), ölümünün 5. yıl dönümünde mezarı başında anıldı.

5 yıldır kızlarının mezarına gelerek gözyaşı döken aile, bu yıl da kızlarını mezarı başında andı. Açıklamalarda bulunan Aysel Şahin, “Feray benim sırdaşımdı, evimin gülü, çiçeğiydi. Her şeyini benimle paylaşır, insanları seven cıvıl cıvıl bir kızdı. Onun ölümü bizim hayatımızı alt üst etti. Sağlığımız bozuldu, huzurumuz kaçtı. İlaçlarla ayakta durabiliyoruz” dedi.

” Feray evimizin tek kızıydı, üniversite son sınıfta okuyordu”

Acılarını bir kenara bırakarak adalet peşinde koştuklarını ifade eden baba Gazeteci Bekir Şahin ise, “Kızımız 19 Eylül 2017 tarihinde Mersin’de o sırada polis olan Fatih Burak Aykul tarafından katledildi. Feray evimizin tek kızıydı, üniversite son sınıfta okuyordu. Suçsuz, savunmasız, insanları, hayatı, doğayı, çocukları seven, yardımsever, iyilik meleği, hayat dolu bir kızdı. Ama böyle güzel bir insanı hayatımızda hiç görmediğimiz, tanımadığımız, bizim ve kızımızın çevresinde hiç kimsenin tanımadığı katil bilerek katletti. Delillerin birçoğunu yok etti, cinayetten sonra ellerini yıkayarak iz kaybettirdi, deliller eksik toplandı. Bunların hiçbiri sorgulanmadı, soruşturulmadı. Adli tıp raporu dikkate alınmadı. Hakkında müebbet hapis cezasıyla dava açılan katil, 5 yıl 3 ay gibi komik bir cezayla salıverildi. Gencecik kızın katili sokakta geziyor. Dosyamız 2019’un mart ayından bu yana Yargıtay’da bekliyor. Biz acımızı bir kenara bıraktık, adalet peşinde koşuyoruz. Yani suçsuz savunmasız gencecik bir kızı öldürmenin cezası 5 yıl 3 ay gibi bir ceza olamaz” şeklinde konuştu.