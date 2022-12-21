İzmir’in Buca ilçesinde, cesedi tandır kuyusunda bulunan 5 yaşındaki Eymen Sadık Durak’ın öldürülmesi davasında, anne ve sevgilisine ağırlaştırılmış müebbet hapis cezaları verilmişti. Minik Eymen’in ismi, Çiğli Belediyesi tarafından Küçük Çiğli Mahallesi’ndeki bir parka verilirken, park törenle açıldı.

İzmir’in Buca ilçesinde, cesedi tandır kuyusunda bulunan 5 yaşındaki Eymen Sadık Durak’ın öldürülmesi davasında, anne ve sevgilisine ağırlaştırılmış müebbet hapis cezaları verilmişti. Minik Eymen’in ismi, Çiğli Belediyesi tarafından Küçük Çiğli Mahallesi’ndeki bir parka verilirken, park törenle açıldı.

Buca ilçesinde, 2019 yılında uzun aramalar sonucu cesedi tandır kuyusunda bulunan 5 yaşındaki Eymen Sadık Durak’ın öldürülmesi davasında anne Mine Durak ve sevgilisi Serkan Elçetin’e, üç farklı suçtan ağırlaştırılmış müebbet ve toplamda 38’er yıl hapis cezası verilmişti. Çiğli Belediyesi de, öldürülen minik Eymen’in ismini yaşatma kararı aldı. 5 yaşındaki Eymen Sadık Durak’ın adı, Küçük Çiğli Mahallesi’ndeki bir parka verildi. Parkın açılışı içinse tören düzenlendi.

Gümrükçü: “Adını bir daha böyle olaylar yaşanmaması için parkımızda yaşatacağız”

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, minik Eymen’in ismini yaşatacaklarını, çocuklara ve kadınlara yönelik şiddetle mücadeleye devam edeceklerini söyledi. Gümrükçü, “Biz göreve geldiğimizde 192 olan park sayımızı 246’ya yükselttik. Türkiye’ye emek veren siyasiler, bilim insanları, kadınlarımızın, çocuklarımızın ismini bu parklarda yaşatmak istiyoruz. Son günlerde takip ettiğimiz ve yüreklerimizi yakan 6 yaşında bir kız çocuğunun evlendirilmesi ve sonrasında yaşananlar umuyoruz ki bu ülkede bir daha yaşanmayacak. Eymen Sadık Durak isimli çocukta aile şiddeti sonrası hayattan koparılmış bir çocuğumuz. Adını bir daha böyle olaylar yaşanmaması için parkımızda yaşatacağız. Çocuklara, kadınlara tüm canlılara yönelik şiddetle mücadele edeceğiz. Uluslararası düzeyde imzalanan İstanbul Sözleşmesini kaldırmayı başardık, kaldırdık diye düşünebilirler; ama biz kadınlarla onu yeniden yürürlüğe sokacağımız günleri iple çekiyoruz” ifadelerini kullandı.

“Lanzarote Sözleşmesini imzaladık”

Başkan Utku Gümrükçü, her 5 çocuktan birinin istismara uğradığını ifade ederek, "Çocukların cinsel istismar ve sömürüye karşı korunması için imzalanan Lanzarote Sözleşmesi var. 2007 yılında Avrupa Konseyi üye devletleri bir araya gelerek İspanya’nın Lanzarote Kentinde bir sözleşme imzalıyorlar. Bu sözleşme 2010 yılında yürürlüğe giriyor. 2011 yılında Türkiye’de imzalıyor; ama bunu imzalayan iktidar, attıkları imzayı da unutmuş görünüyor. Bu sözleşme bilinmediği için sadece 7 belediye imzalamış, ilk imzacısı Eskişehir Büyükşehir Belediyesi olmuş, İzmir’de Seferihisar Belediye Başkanı iken Tunç Soyer başkanımız imzalamış. 2019’da Kadın Aile Müdürlüğünü kurduk ve sonra hemen bu sözleşmeyi imzaladık. 3 yıl önce imzaladık ve bu sözleşmeyi imzalayan yedinci belediyeyiz. Türkiye çapında duyurulması ve çocuklarımızın mağdur olmaması için çalışıyoruz. Millet İttifakı iktidarında bu sözleşme daha da çok gündeme alınacaktır.”

"Çiğli’de çocuklar yatağa aç girmeyecek; ayrıca beslenme çantası da boş olmayacak"

Gümrükçü, son olarak, "Genel başkanımız ’hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek’ dedi, bizlerde ocak ayından itibaren önce Sasalı ve Kalıç Mahallelerimizde olmak üzere beslenme çantalarını dolduracağız. Çiğli’de çocuklar yatağa aç girmeyecek; ayrıca beslenme çantası da boş olmayacak. Çocuklarımız okula aç gidip gelmeyecekler. İki mahallemizden sonra Çiğli’nin bütün mahallelerindeki çocuklarımız için çalışmamız olacak” diye konuştu.

Törende CHP Yoksulluk Dayanışma Ofisi Koordinatörü ve Yazar Hacer Foggo, CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, CHP İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır ve Küçük Çiğli Mahalle Muhtarı Sadık Ekin de birer konuşma yaparak, parkın açılışında emeği geçenlere teşekkür etti.

Açılışa ayrıca; CHP İzmir İl Başkan Yardımcıları Hüseyin Kızılkaya ve Yıldız Yılmaz, CHP Çiğli İlçe Başkanı Mert Özcan ve ilçe yönetimi, meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.