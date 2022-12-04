Aksaray’da eski nişanlısı tarafından sokak ortasında öldürülen 15 yaşındaki kız, gözyaşları arasında toprağa verildi. Cinayet zanlısı ise, geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Aksaray’da eski nişanlısı tarafından sokak ortasında öldürülen 15 yaşındaki kız, gözyaşları arasında toprağa verildi. Cinayet zanlısı ise, geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Olay, dün Taşpazar Mahallesi 801. Sokak’taki bir düğün salonunun önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ailesi ile birlikte bir arkadaşının kına merasimine giden 15 yaşındaki Melike Arıbaş, düğün salonunun önüne geldiği esnada kapıda kendisini bekleyen eski nişanlısı Muhammet K. (23) tarafından tabanca ile vuruldu. Başına iki kurşun isabet eden Arıbaş ailesinin yanında kanlar içinde yere yığılırken, baba D.A’nın kulağını da bir kurşun sıyırdı. Kızı ağır yaralanan baba D.A. (42), çevredeki vatandaşlardan yardım istedi. Olayı gerçekleştiren şahıs ise hızla kaçtı. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Melike Arıbaş, ambulansla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak olay yerinde inceleme yaptı. Melike Arıbaş, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Eski nişanlısını öldüren şahıs ise, olay yerine yakın bir bölgede polis ekiplerince suç aleti ruhsatsız tabanca ile birlikte yakalandı. Zanlı gözaltına alınarak Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine götürüldü. Dünden beri emniyette sorgusu süren şahıs, öğle saatlerinde Aksaray Adliyesine sevk edildi. Polis ekiplerinin geniş güvenlik önlemi aldığı adliye sarayına getirilen zanlı, elleri ters kelepçeli şekilde adliye binasına alındı. Zanlının adliyedeki işlemleri halen devam ediyor.

15 yaşındaki genç kız gözyaşlarıyla toprağa verildi

Ailesine teslim edilen Melike Arıbaş’ın cenazesi, Aksaray merkeze bağlı Çimeli Yeniköy’deki ailesinin evine getirildi. Cenaze aracından çıkarılan tabutu açarak kızına gözyaşları içinde son kez bakan anne Asiye Arıbaş fenalık geçirdi. Son kez köydeki evine getirilen Melike Arıbaş’ın cenazesi, daha sonra cenaze aracıyla köy mezarlığına götürüldü. 15 yaşındaki kız, öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Jandarma komando ekipleri köyde geniş güvenlik önlemi aldı

Yaşanan olayın ardından Çimeli Yeniköy’de jandarma ekipleri geniş güvenlik önlemleri aldı. Jandarma komando ekiplerinin uzun namlulu silahlarla güvenliği sağladığı köyde cenazeye yüzlerce kişi katıldı. Herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için bölgeyi adeta abluka altına alan jandarma komandolarına merkez jandarma ekipleri ve jandarma trafik ekipleri de destek sağladı. Köy girişi jandarma ekipleri tarafından dubalarla çevrilirken, trafik kontrollü olarak yönlendirildi.

14 yaşında nişanlanmış, 6 ay sonra nişan atılmış

Kız çocuğunun yaşadığı nişan olayı da tüm detaylarıyla ortaya çıktı. Melike Arıbaş’ın 14 yaşında Muhammet K. ile nişanlandığı ve nişanlılık döneminin ilk aylarında geçimsizlik ve tartışmalar yaşayan kızın durumu ailesine bildirdiği öğrenildi. Ailesi tarafından yapılan değerlendirme sonucu 6 ay nişanlı kalan kızın nişanı bozduğu ortaya çıktı. Bunun üzerine aileler arasında tartışmalar yaşanırken, Muhammet K.’nın kızı ve ailesini sürekli tehdit ettiği, ailenin ise bu konuda şikayette bulunduğu öğrenildi. Defalarca şikayet edilen Muhammet K.’ya Melike Arıbaş ve evinden uzaklaştırma kararı çıktığı ve uzaklaştırmasının geçtiğimiz günlerde bittiği öğrenildi.