Konya’nın Akşehir ilçesinde tartıştığı karısını boğarak öldürdükten sonra uçurumdan atıp kayıp ihbarında bulunan katil zanlısı kocaya yer gösterme yaptırıldı.

Olay, 6 Temmuz 2023 Perşembe günü Akşehir’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 7 Temmuz günü Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğüne giden Tayfur K. (36), kiraz bahçesinde mevsimlik işçi olarak çalışan 3 çocuk annesi eşi Bedriye Kılıç’ın (35) eve gelmediğini belirterek kayıp ihbarında bulundu. Yapılan çalışmalarda bugüne kadar bir ize rastlanmazken, Bedriye Kılıç’tan haber alamayan yakınları, Kılıç’ın bulunması için İstanbul’a giderek bir televizyon programına katıldı. Programa katılan Bedriye Kılıç’ın eşi Tayfur K. de kayıp başvurusunda bulunduğunu, bir haber alamadığını belirtirken, programa katılan yakınlarının kendisine yönelttikleri suçlamaları da reddetti. Televizyon programında suçlamaları reddeden ve çelişkili konuşan Bedriye Kılıç’ın kocası Tayfur K., program sonrası memleketi Akşehir’e döndüğü otobüste otogar girişinde Konya Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. İfadesi alınmak üzere emniyete getirilen şüpheli Tayfur K., eşini yaşadığı tartışma sonrası boğarak öldürdüğünü, daha sonra cesedi uçurumdan attığını itiraf etti.

Yer gösterme yaptırıldı

Daha sonra polis eşliğinde Akşehir’e getirilen Tayfur K. karısını öldürdükten sonra attığını belirttiği uçurumda yer göstermesi yaparak, savcıya olay anını anlattı. Akşehir Antalya yolu Cankurtaran Mahallesi yakınlarındaki uçurumda polis ekipleri de dron yardımıyla Bedriye Kılıç’ın cesedini aradı. Ayrıca olay yerine AKUT ve dağcılık ekipleri de gelerek uçurumdan aşağıya inip ceset arama çalışmalarına başladı. Olay yerine gelen Bedriye Kılıç’ın abisi Muhammet Er de olay yerine gelip, sinir krizi geçirdi. Tayfur K. yer göstermenin tamamlanmasının ardından polis aracı ile karakola götürüldü.

Dağcılık ekipleri ve dron yardımı ile Bedriye Kılıç’ın cesedini arama çalışmaları sürüyor.