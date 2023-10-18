İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı il ve ilçelerde bulunan ortaokul 7 ve 8. sınıf ile ortaöğretim 11 ve 12. sınıf kademelerinde öğrenim gören tüm öğrencileri kapsayan "Eğitimde Fark Oluşturan Rehberlik" (EFOR) projesi çerçevesinde planlanan ölçme ve değerlendirme sınavları tüm okullarda eş zamanlı olarak uygulanıyor.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü yöneticileri okullarda gerçekleştirilen ölçme ve değerlendirme sınavının uygulama sürecini yerinde takip ettiler. Okul yöneticileri ve öğretmenlerle birlikte sınava dair değerlendirme yaparak sınıfları gezdiler.

İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney; "Eğitimde Fark Oluşturan Rehberlik" (EFOR) projesi ile öğrencilerimizi uygun bilgi ve becerilerle donatarak ortaöğretim ile yükseköğretim kurumlarına hazırlamayı, öğrencilerin sağlıklı, dengeli ve dinamik bir gelişim göstermelerine katkıda bulunmayı hedeflediklerini belirtti.

Bu manada ölçme ve değerlendirme sınavına giren tüm öğrencilere başarı dileklerini, sınava refakat eden öğretmenlere de teşekkürlerini iletti.