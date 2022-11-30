İzmir’de Göztepe-Altay maçında çıkan olaylarla ilgili gözaltına alınan 28 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin kasten öldürmeye teşebbüs ve 6222 sayılı kanuna muhalefetten yargılanacakları bildirildi.

İzmir’de Göztepe-Altay maçında çıkan olaylarla ilgili gözaltına alınan 28 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin kasten öldürmeye teşebbüs ve 6222 sayılı kanuna muhalefetten yargılanacakları bildirildi.

İzmir’de, ertelenen Göztepe-Altay derbisine çıkan olaylar ve görüntüler damga vurmuştu. İşaret fişeği ve sisleri stattan içeri sokan, temin edip dağıtan ve bir kişinin yaralanmasına sebep olan işaret fişeğini attığı değerlendirilen şüphelilerin emniyetteki sorgusu sona erdi. Toplam 28 kişi, Asayiş Şube Müdürlüğü’ndeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler yoğun güvenlik önlemleriyle adliyeye gönderildi.

Fişeği fırlatan şüpheli: "Pişmanım"

Öte yandan Göztepe tribününe işaret fişeği fırlatarak bir kişinin ağır yaralanmasına neden olan şüphelinin emniyetteki ilk ifadesi ortaya çıkmış, şahsın ifadesinde, pişman olduğunu ve işaret fişeğini hedef gözeterek atmadığını söylediği öğrenilmişti. Ayrıca fişekleri sattığı tespit edilen Kemeraltı Çarşısı’ndaki iş yerine operasyon düzenlenmiş ve 7 kişinin daha gözaltına alınmasıyla gözaltı sayısı 28’e yükselmişti.