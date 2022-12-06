Basketbol Süper Ligi’nin 9. haftasında Aliağa Petkimspor ile Manisa BB arasında oynanan ve son bölümünde çıkan olaylar nedeniyle tribünlerin boşaltıldığı maçın ardından Aliağa Petkimspor bir açıklama metni yayımladı.

Basketbol Süper Ligi’nin 9. haftasında Aliağa Petkimspor ile Manisa BB arasında oynanan ve son bölümünde çıkan olaylar nedeniyle tribünlerin boşaltıldığı maçın ardından Aliağa Petkimspor bir açıklama metni yayımladı.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 9. haftasında oynanan Aliağa Petkimspor - Manisa BB maçının 4. periyodunda bitime 50 saniye kala alınan mola sırasında Manisa BB ile Aliağa Petkimspor taraftarları arasında gerginlik yaşandı. Gerginliğin ardından Enka Spor Salonu’nda oynanan maçın seyircisiz devam edilmesi kararı verildi. Her iki takımın taraftarları salon dışına çıkarılmasının ardından maç kaldığı yerden devam etti. Mücadeleyle ilgili Aliağa Petkimspor bir açıklama metni yayımladı ve oyuncu ailesi olmayan bir kişinin provokasyonu sonucunda olayların meydana geldiği belirtildi. Karşılaşma konuk ekip Manisa Büyükşehir Belediyespor’un 90-84 üstünlüğüyle sona ermişti.

Aliağa Petkimspor’un sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu sözlere yer verildi:

"Türkiye Sigorta BSL’de 5 Aralık Pazartesi günü oynanan Aliağa Petkimspor - Manisa Büyükşehir Belediyespor karşılaşmasında yaşanan olaylar hakkında açıklama yapma gereği doğmuştur. Son 50 saniyeye kadar sorunsuz devam eden mücadelede, misafir takım oyuncularının ailelerinin bulunduğu tribünde, oyuncu ailesi olmayan bir kişinin provokasyonu sonucunda herhangi bir spor müsabakasında görmek istemediğimiz olaylar yaşanmıştır. Emniyet güçlerinin anında müdahale ettiği olayda yaralanan olmamıştır. Komşumuz Manisa Büyükşehir Belediye Spor ile olan ve taraflı tarafsız tüm basketbolseverlerin keyif aldığı bir karşılaşmanın bu olaylar yüzünden kesintiye uğramasından üzüntü duyduğumuzu belirtir, camiamızın tüm üyelerini duyarlı davranmaya davet ederiz."