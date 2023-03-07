Bursaspor ve Amed Sportif takımları arasında oynanan olaylı maç sonrası 12 Bursasporlu taraftar gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 12 taraftar, serbest bırakıldı.

Bursaspor ve Amed Sportif takımları arasında oynanan olaylı maç sonrası gözaltına alınan 12 Bursasporlu taraftar, serbest bırakıldı.

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