’Koordineli Çalışma ve Büyük Kazalarda Olay Yeri Yönetimi eğitimi Tekirdağ’da ilgili kurumların katılımı ile 11 ilçede tamamlandı.

’Koordineli Çalışma ve Büyük Kazalarda Olay Yeri Yönetimi eğitimi Tekirdağ’da ilgili kurumların katılımı ile 11 ilçede tamamlandı.

2021-2030 Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi ve 2021-2023 Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı’nın uygulanmasına ilişkin 2021/2 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi 03 Şubat 2021 tarihinde Resmi Gazete‘de yayımlanarak yürürlüğe girmişti. Söz konusu eylem planında yer alan ’Koordineli Çalışma ve Büyük Kazalarda Olay Yeri Yönetimi eğitimi; İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, Tekirdağ Başhekimliği İl Ambulans Servisi olmak üzere kurumların ilçe birimlerinin katılımıyla 11 ilçede gerçekleştirilerek tamamlandı.

Eğitim çalışmasında kazalara müdahale eden ekiplerin koordineli çalışmaları ile olaylara nasıl hızlı bir şekilde müdahale edileceği ve müdahale esnasında neler yapılacağı masaya yatırıldı.