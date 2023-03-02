Kırıkkale’de yaşanan olağanüstü kuraklıktan dolayı tedirgin olan çiftçilerden Ahmet Doğan, "Biz çiftçi olarak canımız tarlaya gitmek istemiyor. Neden? Kazanıp kazanmayacağımız belli değil. Memleket kuraklık içerisinde" dedi.

Kırıkkale’de yaşanan olağanüstü kuraklıktan dolayı tedirgin olan çiftçilerden Ahmet Doğan, "Biz çiftçi olarak canımız tarlaya gitmek istemiyor. Neden? Kazanıp kazanmayacağımız belli değil. Memleket kuraklık içerisinde" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yılın ilk kuraklık haritasını yayımladı. Son yılların en kurak kışını yaşayan iller harita üzerinden paylaşıldı. Standart Yağış İndeksi metoduna göre hazırlanan 3 aylık haritada Kırıkkale’de olağanüstü kuraklık durumu dikkat çekti. Yağışların önceki yıllara göre az olması sebebiyle yaşanan kuraklık, tarım arazilerini de olumsuz etkiledi. Nem kaybından dolayı kuruyan topraktan dolayı çiftçiler, tarlalarını sürmekte güçlük çekiyor. Birçok çiftçi de tarlalarını nadasa bırakıyor.

Keskin ilçesine bağlı Köprü köyde çiftçilik yapan Ahmet Doğan, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, yaşanan kuraklıktan dolayı çiftçinin zor durumda olduğunu belirterek, kış mevsiminin yaz havasında geçtiğini söyledi.

2000 yılından sonra kuraklıkların yaşanmaya başladığını anlatan Doğan, "Allah yardım etsin. Kar yok aynı yaz havası. Kışları yaz gibi geçti. Yazın yağmur yağıyor kışın yağmıyor. 6’ncı aylarda yağmur yağdı. Yazın yağan yağmur kışın yağsaydı daha güzel mahsulümüz olacaktı" dedi.

"Memleket kuraklık içerisinde"

Devlet tarafından mazot ve gübre desteği aldıklarını ifade eden Doğan, "Devletimizde yardım ediyor. Bize gübre mazot parası veriyor ama çiftçi zor durumda. Kendimiz doğayı da bozuyoruz, dünyayı da bozuyoruz, her şeyi bozuyoruz. Bunları kendimiz yapıyoruz başka kimse yapmıyor. Bunlardan dolayı da başımıza bir sürü husumet geliyor. Biz çiftçi olarak tarlaya gitmeye canımız istemiyor. Neden? Kazanıp kazanmayacağımız belli değil. Memleket kuraklık içerisinde. İnşallah yağmurlar gelirde ortalık düzelir. Ekinlerimize nohudumuza gübre atacağız. Atmayınca da olmuyor. Yağmurda yağmazsa yanıyor kuraklıktan dolayı. Yağmur yağsa çok güzel ekinlerimiz oluyor" diye konuştu.

"Tarlayı herke yatırmayı düşünüyorum"

Sürdüğü tarlayı herke yatıracağını belirten çiftçi Berat Gökmen ise, "Maalesef yağış az. Zor bela sürüyoruz toprağın altı kuru. Nohut ekmeyi düşünüyorduk, herhalde ekemeyeceğiz. Çünkü ileriyi göremiyoruz yağmurda yok. Aynı zamanda arpamız buğdayımız var onlarda da sıkıntı yaşayacağız. 100 dönüm nohut ekeyim diye düşünüyorum 100 bin lira masraf. Biraz zor ekmeyeceğiz herhalde. Bu tarlayı herke yatırmayı düşünüyorum. Çünkü benim değil. Kirasını veriyoruz. Herke yatırırsak vermiyoruz" şekliden konuştu.